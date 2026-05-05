Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что россияне умышленно используют гражданских как живой щит, понимая, что украинские силы не будут бить по мирным жителям.

Смотрите также: Российский офицер слил "Атеш" данные о позициях подразделений на Херсонском направлении

Какова гуманитарная ситуация в Алешках и Голой Пристани?

Значительная часть левого берега Днепра, в которую входят Алешки, Голая Пристань и соседние поселения, фактически заблокированы россиянами в течение нескольких месяцев. Если еще полгода назад туда можно было что-то доставить и волонтеры могли вывозить желающих, то последние 4 месяца дороги заминированы. Россияне делают все, чтобы превратить регион в закрытую зону.

Точное количество людей, которые находятся в блокаде, пока неизвестно, вероятно, около тысячи. Единицам удается выйти оттуда и рассказать о том, что там происходит. Россияне намеренно держат людей, чтобы предотвратить украинские военные операции по освобождению этих территорий,

– сказала Вирлич.

Журналистка отмечает, что последние поставки, о которых сообщали, были настолько скудными, что речь идет скорее о геноциде, а не поддержку.

"Люди выживают в условиях, подобных Голодомору. В то же время россияне не прекращают обстрелы, хотя и перекладывают вину на украинских военных. Местные находятся в постоянном стрессе, им не до анализа ситуации – они просто пытаются выжить", – объяснила Вирлич.

Обратите внимание! На Херсонском направлении российские войска продолжают осуществлять ограниченные наземные атаки, в частности в направлении островов в дельте Днепра. Силы обороны Украины оказывают активное сопротивление и не позволяют противнику продвигаться вперед. В то же время оккупанты регулярно атакуют Херсон беспилотниками, терроризируя гражданское население.

Что еще известно о ситуации в Херсонской области?

Украинские морпехи взяли в плен четырех российских десантников на левом берегу Днепра. Сейчас задержанные находятся в Херсоне. Один из пленных рассказал, что во время переправы через реку потерял оружие, однако командование приказало продолжать штурм с саперной лопаткой.

В бригаде отметили, что российским военным, которые складывают оружие, гарантируют сохранение жизни и надлежащее обращение.