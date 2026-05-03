Сейчас пленные находятся в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба 34-й отдельной бригады морской пехоты.

Что известно о российских военных, которых взяли в плен?

Военнослужащие 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ взяли в плен четырех российских десантников в районе Дач вблизи Антоновского моста на левом берегу Днепра.

Речь идет о военных из 331-го и 217-го полков 98-й парашютно-десантной дивизии России,, которые были отправлены на штурм украинских позиций. По информации бригады, оккупанты решили сдаться в плен, воспользовавшись инструкциями, которые им передавали через громкоговорители с украинских дронов. После этого их эвакуировали на правый берег.

Справочно. 331-й и 217-й гвардейские парашютно-десантные полки – подразделения Воздушно-десантных войск России, входящие в состав 98-й дивизии. Они базируются в Костроме и Иваново и принимают активное участие в войне против Украины. В частности, эти подразделения действовали на Бахмутском направлении, пытаясь штурмовать позиции ВСУ, однако несли значительные потери, а отдельные военные попадали в плен.

Один из пленных рассказал, что во время переправы через реку Конку потерял оружие, однако командование все равно приказало продолжать штурм – даже с саперной лопаткой. После сдачи в плен российские военные еще некоторое время находились на украинских позициях, а затем их переправили в Херсон.

В бригаде отметили, что российским военным, которые добровольно сдают оружие, гарантируют сохранение жизни и надлежащее обращение, призывая других оккупантов делать выбор в пользу сдачи в плен.

Почему важно брать в плен российских военных?

Взятие российских военных в плен является не только выполнением боевых задач, но и важным элементом стратегии Украины, что имеет несколько ключевых целей. Прежде всего это пополнение обменного фонда, который позволяет возвращать домой украинских защитников и защитниц. Владимир Зеленский отметил, что каждый пленный оккупант потенциально приближает освобождение украинских военных из российского плена.

Не менее важным является получение разведывательной информации. Пленные могут сообщать данные о расположении подразделений, численность войск, технику, моральное состояние и планы командования противника, что имеет значительную оперативную ценность.

Также факт плена влияет на моральное состояние российских военных, снижая их мотивацию к участию в боевых действиях. Отдельно Украина демонстрирует соблюдение международного гуманитарного права и Женевских конвенций, что усиливает ее позиции на международной арене и поддержку партнеров.

Кроме того, показания пленных могут быть использованы как доказательная база в будущих международных судах против лиц, ответственных за военные преступления и агрессию.

Что известно о последнем обмене военнопленными?

24 апреля 2026 года в рамках очередного обмена из российского плена удалось вернуть 193 украинских защитников. Среди освобожденных – раненые военные, а также те, против кого в России были сфабрикованы уголовные дела.

Домой вернулись представители различных составляющих Сил обороны: ВСУ, десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Сил территориальной обороны, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы и Госспецслужбы транспорта. Значительная часть освобожденных – это военные, рожденные в 2000-х годах, а также раненые защитники.

По данным Координационного штаба, большинство из них находились в плену на территории Чечни, где в отношении отдельных украинцев были открыты незаконные уголовные производства. Самому молодому из освобожденных 24 года – он попал в плен в 2023 году на Донецком направлении. Самому старшему защитнику – 60 лет.