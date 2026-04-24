В Координационном штабе по вопросам по вопросам обращения с военнопленными рассказали подробнее о новом обмене пленными. Он стал продолжением Пасхального обмена.
Кого вернули из российского плена?
Украина вернула домой многих десантников и других военных ВСУ. Также домой прибыли бойцы Военно-морских сил, Национальной гвардии, Нацполиции, ГПСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Среди пленных много ребят 2000-х годов рождения, а также – раненых защитников. В Координационном штабе отмечают, что большинство из них находились на территории Чечни. Против некоторых сфабриковали уголовные дела.
Самому молодому защитнику исполнилось 24 года. Он попал в плен на Донецком направлении в 2023 году. Самому старшему – 60 лет.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что двое освобожденных защитников сегодня отмечают день рождения.
Мои поздравления всем нашим воинам и их родным, кто дождался этого дня. Как я и говорил, мы продолжаем освобождать своих – несмотря на все. Отдельно хотел бы поздравить двух освобожденных сегодня украинских бойцов, которые сейчас, 24 апреля, еще и отмечают День рождения! Вадим! Иван! Желаю вам скорейшего восстановления и крепкого здоровья! Спасибо за службу и защиту Украины!
– написал Буданов.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что все военные, кроме одного защитника, не были подтверждены в плену через Международный Комитет Красного Креста. Их пребывание на территории России удалось подтвердить из других источников. А один из вернувшихся домой военных считался пропавшим без вести.
Что известно об обменах пленными?
- 24 апреля в рамках обмена пленными домой вернулись 193 украинских военных. Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.
- Предыдущий обмен провели 11 апреля. Тогда домой удалось вернуть 175 военных и 7 гражданских. Большинство из них находилась в неволе еще с 2022 года.
- Глава ГУР Олег Иващенко в конце марта сообщал, что с 2022 года удалось провести более 70 обменов. Домой вернулись 8669 военнопленных и гражданских заложников.