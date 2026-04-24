У Координаційному штабі з питань з питань поводження з військовополоненими розповіли детальніше про новий обмін полоненими. Він став продовженням Великоднього обміну.
Кого повернули з російського полону?
Україна повернула додому багатьох десантників та інших військових ЗСУ. Також додому прибули бійці Військово-морських сил, Національної гвардії, Нацполіції, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед полонених багато хлопців 2000-х років народження, а також – поранених захисників. У Координаційному штабі наголошують, що більшість з них перебували на території Чечні. Проти декого сфабрикували кримінальні справи.
Наймолодшому захиснику виповнилося 24 роки. Він потрапив у полон на Донецькому напрямку у 2023 році. Найстаршому – 60 років.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що двоє звільнених захисників сьогодні відзначають день народження.
Мої вітання усім нашим воїнам та їхнім рідним, хто дочекався цього дня. Як я й казав, ми продовжуємо визволяти своїх – попри все. Окремо хотів би привітати двох звільнених сьогодні українських бійців, які нині, 24 квітня, ще й відзначають День народження! Вадиме! Іване! Бажаю вам якомога швидшого відновлення та міцного здоров’я! Дякую за службу та захист України!
– написав Буданов.
Український омбудсман Дмитро Лубінець додав, що усі військові, окрім одного оборонця, не були підтверджені в полоні через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Їхнє перебування на території Росії вдалося підтвердити з інших джерел. А один з повернутих додому військових вважався зниклим безвісти.
Що відомо про обміни полоненими?
- 24 квітня в рамках обміну полоненими додому повернулися 193 українських військових. Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.
- Попередній обмін провели 11 квітня. Тоді додому вдалося повернути 175 військових і 7 цивільних. Більшість з них перебувала в неволі ще з 2022 року.
- Очільник ГУР Олег Іващенко наприкінці березня повідомляв, що з 2022 року вдалося провести понад 70 обмінів. Додому повернулися 8669 військовополонених та цивільних заручників.