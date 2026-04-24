Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський.

Кого повернули в рамках обміну?

Президент повідомив, що у рамках обміну в Україні повернули військових зі ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної спеціальної служби транспорту, які протистояли росіянам на різних напрямках.

Зокрема, вони захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Водночас повідомляють, що влада забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції.

За його словами, серед повернутих осіб є й ті, на кого Росія раніше завела кримінальні справи. Серед них, зокрема, їм поранені. Володимир Зеленський наголосив, що триває робота з повернення й інших військовополонених.

Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому,

– написав він.

Кадри з обміну 24 квітня 2026 року / Володимир Зеленський

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими своєю чергою повідомив, що сьогоднішній захід став продовженням Великоднього обміну між обома сторонами та реалізації відповідних домовленостей.

"Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій", – розповіли там деталі обміну.

Наймолодшому зі звільнених військовополонених виповнилося 24 роки, він перебував у полоні з 2023 року. Вік найстаршого захисника 60 років. Вказують, що всі повернуті бійці пройдуть повний медичний огляд та реабілітацію.

Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також Захисників із пораненнями,

– додали у штабі.

До речі. Напередодні, попри те що останнім часом не було тристоронніх переговорів із російською та американською делегаціями, президент повідомляв, що найближчим часом можливий новий обмін військовополоненими.

