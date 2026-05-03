Зараз полонені перебувають у Херсоні. Про це повідомила пресслужба 34-ї окремої бригади морської піхоти.

Що відомо про російських військових, яких взяли в полон?

Військовослужбовці 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ взяли в полон чотирьох російських десантників у районі Дач поблизу Антонівського мосту на лівому березі Дніпра.

Йдеться про військових із 331-го та 217-го полків 98-ї парашутно-десантної дивізії Росії, яких було відправлено на штурм українських позицій. За інформацією бригади, окупанти вирішили здатися в полон, скориставшись інструкціями, які їм передавали через гучномовці з українських дронів. Після цього їх евакуювали на правий берег.

Довідково. 331-й і 217-й гвардійські парашутно-десантні полки – підрозділи Повітрянодесантних військ Росії, що входять до складу 98-ї дивізії. Вони базуються у Костромі та Іваново та беруть активну участь у війні проти України. Зокрема, ці підрозділи діяли на Бахмутському напрямку, намагаючись штурмувати позиції ЗСУ, однак зазнавали значних втрат, а окремі військові потрапляли в полон.

Один із полонених розповів, що під час переправи через річку Конку втратив зброю, однак командування все одно наказало продовжувати штурм – навіть із саперною лопаткою. Після здачі в полон російські військові ще певний час перебували на українських позиціях, а згодом їх переправили до Херсона.

У бригаді наголосили, що російським військовим, які добровільно складають зброю, гарантують збереження життя та належне поводження, закликаючи інших окупантів робити вибір на користь здачі в полон.

Чому важливо брати в полон російських військових?

Узяття російських військових у полон є не лише виконанням бойових завдань, а й важливим елементом стратегії України, що має кілька ключових цілей. Передусім це поповнення обмінного фонду, який дозволяє повертати додому українських захисників і захисниць. Володимир Зеленський наголосив, що кожен полонений окупант потенційно наближає звільнення українських військових із російського полону.

Не менш важливим є отримання розвідувальної інформації. Полонені можуть повідомляти дані про розташування підрозділів, чисельність військ, техніку, моральний стан і плани командування противника, що має значну оперативну цінність.

Також факт полону впливає на моральний стан російських військових, знижуючи їхню мотивацію до участі в бойових діях. Окремо Україна демонструє дотримання міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, що підсилює її позиції на міжнародній арені та підтримку партнерів.

Крім того, свідчення полонених можуть бути використані як доказова база у майбутніх міжнародних судах проти осіб, відповідальних за воєнні злочини та агресію.

Що відомо про останній обмін військовополоненими?

24 квітня 2026 року в рамках чергового обміну з російського полону вдалося повернути 193 українських захисники. Серед звільнених – поранені військові, а також ті, проти кого в Росії були сфабриковані кримінальні справи.

Додому повернулися представники різних складових Сил оборони: ЗСУ, десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби та Держспецслужби транспорту. Значна частина звільнених – це військові, народжені у 2000-х роках, а також поранені захисники.

За даними Координаційного штабу, більшість із них перебували в полоні на території Чечні, де щодо окремих українців були відкриті незаконні кримінальні провадження. Наймолодшому зі звільнених 24 роки – він потрапив у полон у 2023 році на Донецькому напрямку. Найстаршому захиснику – 60 років.