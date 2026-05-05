Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що росіяни навмисне використовують цивільних як живий щит, розуміючи, що українські сили не битимуть по мирних мешканцях.

Дивіться також: Російський офіцер злив "Атеш" дані про позиції підрозділів на Херсонському напрямку

Яка гуманітарна ситуація в Олешках і Голій Пристані?

Значна частина лівого берега Дніпра, до якої входять Олешки, Гола Пристань та сусідні поселення, фактично заблоковані росіянами протягом кількох місяців. Якщо ще пів року тому туди можна було щось доставити й волонтери могли вивозити охочих, то останні 4 місяці дороги заміновані. Росіяни роблять все, щоб перетворити регіон на закриту зону.

Точна кількість людей, які перебувають у блокаді, наразі невідома, ймовірно, близько тисячі. Одиницям вдається вийти звідти та розповісти про те, що там коїться. Росіяни навмисно тримають людей, щоб запобігти українським військовим операціям щодо звільнення цих територій,

– сказала Вірлич.

Журналістка наголошує, що останні постачання, про які повідомляли, були настільки мізерними, що йдеться скоріше про геноцид, а не підтримку.

"Люди виживають в умовах, подібних до Голодомору. Водночас росіяни не припиняють обстріли, хоча й перекладають провину на українських військових. Місцеві перебувають в постійному стресі, їм не до аналізу ситуації – вони просто намагаються вижити", – пояснила Вірлич.

Зверніть увагу! На Херсонському напрямку російські війська продовжують здійснювати обмежені наземні атаки, зокрема в напрямку островів у дельті Дніпра. Сили оборони України чинять активний опір і не дозволяють противнику просуватися вперед. Водночас окупанти регулярно атакують Херсон безпілотниками, тероризуючи цивільне населення.

Що ще відомо про ситуацію в Херсонській області?

Українські морпіхи взяли в полон чотирьох російських десантників на лівому березі Дніпра. Наразі затримані перебувають в Херсоні. Один з полонених розповів, що під час переправи через річку втратив зброю, однак командування наказало продовжувати штурм із саперною лопаткою.

У бригаді зазначили, що російським військовим, які складають зброю, гарантують збереження життя та належне поводження.