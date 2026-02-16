Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" і Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу окреслив свій прогноз щодо подальшого перебігу війни. Він пояснив, від чого залежить інтенсивність боїв і чи існує загроза для країн НАТО.

2026 стане роком найскладніших боїв

Федоренко зазначив, що його прогноз базується не на емоціях, а на аналізі ситуації на фронті та ресурсних можливостей противника. Усе це свідчить про те, що найближчий період може стати кульмінаційним.

2026 рік з огляду на аналіз лінії боєзіткнення, економічний стан противника, його виробничих спроможностей, мобілізаційного залучення та кадрового ресурсу для ведення бойових дій – це рік фінальних, найскладніших битв за весь період повномасштабної війни,

– зазначив Федоренко.

Росія ще має можливість підтримувати інтенсивність бойових дій, однак цей ресурс не є безмежним. Уже зараз помітно, що війна вимагає дедалі більших витрат, а навантаження на економіку зростає. Саме тому після пікового періоду можливий спад активності.

Перша половина 2027 року – це той період, коли найбільш активна фаза бойових дій почне згасати. Це обумовлено спроможностями, зокрема й Росії, до підтримки сталого фінансування та забезпечення свого окупаційного контингенту,

– наголосив він.

Мова не йде про автоматичне завершення війни, а радше про зміну її інтенсивності. Подальший розвиток подій залежатиме від економічної стійкості Росії та рівня підтримки України з боку партнерів.

Чи можливий другий фронт проти НАТО?

Подальша динаміка війни визначатиметься не лише діями Росії, а й позицією союзників України. На переконання Федоренка, саме 2026 рік стане тестом для Заходу на стратегічну витримку. Якщо партнери збережуть темп підтримки, Росія поступово втратить можливість нарощувати наступальні спроможності.

Якщо світ зараз увімкне задню передачу – знизить санкційну політику, не буде допомагати Україні в фінансово-економічному напрямку, жалітиме для нас засоби ППО дальнього ураження, крилаті й балістичні ракети, – то ситуація може скластися так, що Росія навпаки набере спроможностей для подальшого ведення бойових дій,

– заявив Федоренко.

Він зауважив, що за такого розвитку подій не можна виключати розширення географії конфлікту. Йдеться про ризики для союзників України, насамперед країн Балтії. Однак, за його словами, це не фатальний сценарій, а наслідок конкретних політичних рішень.

Не виключається імовірність перетину лінії державного кордону держав-союзників, країн Балтії,

– зазначив він.

Якщо європейці та американці виконають свою частину роботи у 2026 році, Кремль буде змушений шукати не нові фронти, а паузу для відновлення.

До уваги! Генсек НАТО Марк Рютте під час безпекової конференції заявив, що Росія намагається виглядати сильнішою, ніж є насправді, і застеріг від впливу пропаганди. Він наголосив на значних втратах російської армії та підкреслив необхідність подальшого зміцнення обороноздатності Європи й підтримки України. Після засідання у форматі "Рамштайн" союзники пообіцяли нові пакети допомоги у 2026 році.

Йдеться про спробу стабілізувати економіку та поновити боєздатність через політичні домовленості.

Якщо протягом 2026 року кожен з-поміж європейців та американців, хто усвідомлює загрози, виконає свою частину роботи, то в Росії цих спроможностей фактично не буде. Вона не зможе ні воювати з країнами Балтії, ні продовжувати активне ведення бойових дій проти України,

– заявив Федоренко.

За його словами, у такій ситуації Кремль спробує запропонувати угоди, які розв'яжуть руки західним партнерам для відновлення торговельно-економічних відносин. Росія вже декларує готовність віддавати ресурси, зокрема корисні копалини, аби лише зменшити підтримку України. Це, на його переконання, політичний маневр після невдач на полі бою.

Жодна угода з Росією не варта навіть того паперу, на якому написана,

– наголосив він.

Він підкреслив, що така поведінка є наслідком імперської природи Росії. На його переконання, система не зміниться сама по собі, а довгострокові зміни можливі лише тоді, коли поневолені Росією народи згадають про власну ідентичність і право на незалежність.

