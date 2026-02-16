Об этом в эфире 24 Канала отметил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, добавив, что уменьшение количества штурмов со стороны России наблюдалось на Покровском отрезке лишь несколько дней и это было связано не с нехваткой личного состава, а с блокировкой у россиян терминалов Starlink.

Покровско-Мирноградская агломерация стала "мясорубкой"

Как отметил начальник разведки дивизиона бригады "Рубеж", проблем с наличием бойцов российское войско не испытывает. Оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции, пользуясь погодными условиями, имея установленные для себя дедлайны по захвату определенных населенных пунктов.

"Российское командование гонит живую силу вперед, чтобы выполнить свои планы для улучшения своего тактического положения и захвата украинских территорий. С нашей стороны здесь им противостоит 7-й корпус ДШВ, 1-й корпус Нацгвардии "Азов". В основном все попытки противника заканчиваются неудачей и большими потерями", – озвучил Борисенко.

Однако, по словам военнослужащего, ситуация на Покровском направлении до сих пор крайне сложная. Российские войска наносят значительный ущерб, используя авиацию, сбрасывая с самолетов на прифронтовые населенные пункты КАБы. Борисенко объяснил, что противодействия этим управляемым авиабомбам практически нет, они имеют очень большую разрушительную силу.

Также очень вырос процент применения ударных БпЛА типа "Молния", "Ланцет". Это конечно отразилось и на статистике наших поражений. ПВО сейчас работает на пределе своих возможностей. Счет уничтоженных "Молний" на нашем направлении идет ежедневно на десятки, часто переваливает за сотню,

– рассказал Борисенко.

К сведению! В Генштабе отчитались, что в течение суток по состоянию на утро 16 февраля потери врага в живой силе составили 1180 человек. Удалось уничтожить и технику врага, в частности беспилотников в количестве 601 единица, танков – 4, бронемашин – 5 единиц, артсистем – 26, а также одну систему ПВО.

Борисенко отметил, что Покровско-Мирноградская агломерация сейчас представляет собой большую "мясорубку", в которой Россия оставляет безумное количество своих бойцов. Он отметил, что работа Сил обороны на этом участке фронта является крайне тяжелой и напряженной 24 на 7, часто на грани человеческих возможностей, особенно если принимать во внимание условия этой суровой зимы.

