По словам министра обороны Федорова, в декабре Россия понесла рекордные потери – 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными.

Потери России в войне по состоянию на 16 февраля / Фото Генштаб

Агенты "Атеш" вывели из строя важное оборудование электровоза ВЛ80 в Орле. Эта диверсия усложнила логистику для российских войск на Сумском направлении.

Украинские военные нанесли удары по российским объектам в Крыму, Запорожской и Донецкой областях, поразив десантный катер, радиолокационную станцию, узел связи и склад боеприпасов.

Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли удар по крупному арсеналу боеприпасов в Волгоградской области и оборонному предприятию в Тамбовской области.