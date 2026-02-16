По словам министра обороны Федорова, в декабре Россия понесла рекордные потери – 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными.
Сколько оккупантов и техники потеряла Россия?
Потери России в войне по состоянию на 16 февраля / Фото Генштаб
Что известно о последних успешных ударах по оккупантам?
Агенты "Атеш" вывели из строя важное оборудование электровоза ВЛ80 в Орле. Эта диверсия усложнила логистику для российских войск на Сумском направлении.
Украинские военные нанесли удары по российским объектам в Крыму, Запорожской и Донецкой областях, поразив десантный катер, радиолокационную станцию, узел связи и склад боеприпасов.
Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли удар по крупному арсеналу боеприпасов в Волгоградской области и оборонному предприятию в Тамбовской области.
СБУ установила новый рекорд дальности, поразив Ухтинский НПЗ в 1750 километрах от Украины. Удар дронами вызвал пожар и повреждения на установках, которые влияют на переработку нефти.