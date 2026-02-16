По словам министра обороны Федорова, в декабре Россия понесла рекордные потери – 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными.

Смотрите также Выходка партизан усложнила жизнь россиян на Сумском направлении: что они "натворили"

Сколько оккупантов и техники потеряла Россия?

Потери России в войне по состоянию на 16 февраля / Фото Генштаб

Что известно о последних успешных ударах по оккупантам?