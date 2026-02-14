Подразделения Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению наступательного потенциала российских войск, нанося удары по ключевым военным целям врага на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие потери понесли россияне?

12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированной территории Крыма был успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 российских сил.

В тот же день в районе Гвардейского была поражена радиолокационная станция РСП-10. Кроме того, в районе Приморска был уничтожен узел связи оккупантов.

Отдельно сообщается, что 13 февраля в районе Новоекономичное Силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов врага.

В настоящее время потери российских войск и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, что по состоянию на 14 февраля потери России в войне с Украиной ориентировочно составляют 1 252 020 человек и 11 668 танков с начала вторжения. Вражеская техника также включает 24 031 боевую бронированную машину и 37 282 артиллерийские системы.

Каких еще значительных потерь понесли оккупанты за последнее время?