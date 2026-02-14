Потери продолжают расти. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Украинские военные дроном Vampire уничтожили российского полковника

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:



Потери врага на 14 февраля / Инфографика Генштаба

В ночь на 13 февраля украинские военные ударили по российским объектам на оккупированных территориях, в частности, поразив РЛС "Небо-У". Поражения произошли в районах Запорожской и Донецкой областей, а также возле Евпатории в Крыму, потери уточняются.

Еще днями ранее, украинские дроны ударили по складу боеприпасов, подстанции, аэродрома и дата-центра врага на временно оккупированных территориях. Системные удары Сил обороны Украины нарушают управление и логистику российских подразделений, снижая их боевые возможности.