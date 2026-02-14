Потери продолжают расти. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие потери россиян на 14 февраля?

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • личного состава – 1 252 020 (+1 070) человек;
  • танков – 11 668 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 031 (+3);
  • артиллерийских систем – 37 282 (+28);
  • РСЗО – 1 645 (+3);
  • средств ПВО – 1 300 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914);
  • крылатых ракет – 4 286 (+0);
  • кораблей/катеров – 29 (+1);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 78 388 (+120);
  • специальной техники – 4 071 (+1).

Потери врага на 14 февраля / Инфографика Генштаба
Какие значительные потери понесли россияне за последнее время?

  • В ночь на 13 февраля украинские военные ударили по российским объектам на оккупированных территориях, в частности, поразив РЛС "Небо-У". Поражения произошли в районах Запорожской и Донецкой областей, а также возле Евпатории в Крыму, потери уточняются.

  • Еще днями ранее, украинские дроны ударили по складу боеприпасов, подстанции, аэродрома и дата-центра врага на временно оккупированных территориях. Системные удары Сил обороны Украины нарушают управление и логистику российских подразделений, снижая их боевые возможности.

  • В декабре 2025 года Россия понесла рекордные потери убитыми и тяжело ранеными солдатами. Министр обороны Михаил Федоров призвал союзников предоставить Украине дополнительные ракеты PAC-3 для защиты энергетических объектов и улучшения системы противовоздушной обороны.