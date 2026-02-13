Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Сейчас уточняют потери врага и масштабы нанесенного ущерба в результате ударов.

Какие последствия поражения вражеских объектов?

По данным Генштаба ВСУ, ночью в районах Сладководного и Любимовки Запорожской области удалось поразить сосредоточение живой силы противника. В районах Токмака и Михайловки атаковали пункты дислокации операторов БпЛА.

Также в районе населенного пункта Селидово Донецкой области нанесли удар по складу материально-технических средств врага. Кроме вышеупомянутого, возле Евпатории в Крыму атаковали радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У".

В то же время, согласно обнародованной информации, в районе Камышевахи Донецкой области удалось ударить по району сосредоточения военной техники противника. Сейчас выясняются масштабы потерь врага в результате ударов.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора,

– говорится в сообщении.

Какие потери несет враг?