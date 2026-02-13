Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі уточнюють втрати ворога та масштаби завданих збитків внаслідок ударів.
Дивіться також Під ударом військовий аеродром і не лише: ЗСУ рознесли низку об'єктів росіян на ТОТ
Які наслідки ураження ворожих об'єктів?
За даними Генштабу ЗСУ, уночі у районах Солодководного та Любимівки Запорізької області вдалося уразити зосередження живої сили противника. У районах Токмака та Михайлівки атакували пункти дислокації операторів БпЛА.
Також у районі населеного пункту Селидове Донецької області завдали удару по складу матеріально-технічних засобів ворога. Крім вищезгаданого, біля Євпаторії у Криму атакували радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".
Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, у районі Комишувахи Донецької області вдалося вдарити по району зосередження військової техніки противника. Нині з'ясовують масштаби втрат ворога внаслідок ударів.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора,
– ідеться у повідомленні.
Яких втрат зазнає ворог?
Нещодавно завдали серії ударів по військових і промислових об'єктах на території Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили арсенали боєприпасів, оборонне підприємство, а також НПЗ.
Також на Лиманському напрямку пілоти батальйону безпілотних систем 63 бригади знищили реактивну систему залпового вогню. Їм вдалося знищити 3 гармати, 2 міномети, 2 "буханки" з особовим складом, УАЗ і вантажівку.
До слова, станом на 13 лютого з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив з особового складу близько 1250950 осіб. Генштаб повідомляв, що лише протягом минулої доби вдалося ліквідувати 800 окупантів.