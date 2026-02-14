Втрати продовжують зростати. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:



Втрати ворога на 14 лютого / Інфографіка Генштабу

У ніч на 13 лютого українські військові вгатили по російських об'єктах на окупованих територіях, зокрема, уразивши РЛС "Небо-У". Ураження відбулися в районах Запорізької та Донецької областей, а також біля Євпаторії у Криму, втрати уточнюють.

Ще днями раніше, українські дрони вдарили по складу боєприпасів, підстанції, аеродрому та дата-центру ворога на тимчасово окупованих територіях. Системні удари Сил оборони України порушують управління та логістику російських підрозділів, знижуючи їхні бойові спроможності.