Втрати продовжують зростати. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати росіян на 14 лютого?
З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:
- особового складу – 1 252 020 (+1 070) осіб;
- танків – 11 668 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 031 (+3);
- артилерійських систем – 37 282 (+28);
- РСЗВ – 1 645 (+3);
- засобів ППО – 1 300 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914);
- крилатих ракет – 4 286 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+1);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 388 (+120);
- спеціальної техніки – 4 071 (+1).
Втрати ворога на 14 лютого / Інфографіка Генштабу
Яких значних втрат зазнали росіяни за останній час?
У ніч на 13 лютого українські військові вгатили по російських об'єктах на окупованих територіях, зокрема, уразивши РЛС "Небо-У". Ураження відбулися в районах Запорізької та Донецької областей, а також біля Євпаторії у Криму, втрати уточнюють.
Ще днями раніше, українські дрони вдарили по складу боєприпасів, підстанції, аеродрому та дата-центру ворога на тимчасово окупованих територіях. Системні удари Сил оборони України порушують управління та логістику російських підрозділів, знижуючи їхні бойові спроможності.
У грудні 2025 року Росія зазнала рекордних втрат убитими та важко пораненими солдатами. Міністр оборони Михайло Федоров закликав союзників надати Україні додаткові ракети PAC-3 для захисту енергетичних об'єктів та покращення системи протиповітряної оборони.