Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами в Мюнхені, пише 24 Канал.
Чи буде Україна виводити війська з Донбасу?
Володимир Зеленський розповів, що Путін і хотів би захопити Донецьку область, щоб виставити це як перемогу Росії в війні, або навіть як свою особисту заслугу. Однак такі амбіції російського диктатора Україна зовсім не підтримує, а отже не збирається поступатися територіями та не планує виводити війська з Донбасу.
Я думаю, що вони (росіяни, – 24 Канал) ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Як мінімум вони хочуть Донбас, Донецьку область, але на 100%, щоб продати це як перемогу для власного суспільства. Можливо, навіть не для суспільства, а може для самого себе. Це перемога для Путіна,
– зауважив Зеленський.
Президент додав, що ні залишення українськими військами своєї території, ні її "обмін на інший шматок" Україна не прийме. Зокрема це через те, що Донбас – це не просто земля, а й 200 тисяч людей. Крім того, там ще й загинули сотні тисяч українців.
Зеленський додав, що передача Росії Криму та бажання України захищати Донбас призвело до історичної помилки, яка й почала війну. Ворог тоді боявся захоплювати території, однак у 2022 році став сильнішим, через те, що Володимира Путіна ніхто не зупинив.
На думку українського лідера, якщо дати російському диктатору можливість захопити частину України й відчути "перемогу", невідомо, що він зробить далі та куди захоче рухатися.
Навіть якщо там будуть американські війська, ніхто не буде спостерігати за тим, що відбувається на непідконтрольних Україні територіях,
– зауважив український президент.
Яка позиція Росії щодо виведення військ з Донбасу?
Зеленський розповів, що якщо Донбас якомога швидше залишиться без захисту, то тоді можливий швидкий мир. Такі повідомлення звучали від російських представників.
У США водночас кажуть, що питання закінчення війни просунулося дуже далеко, так, що між сторонами не вирішене лише територіальне питання.
Що ще сказав Зеленський на пресконференції?
Президент Володимир Зеленський розповів, що США пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років. Але Україна хоче отримати більш тривалі гарантії – на 30 – 50 років, щоб забезпечити довгострокову стабільність і безпеку, особливо для інвесторів та стратегічної передбачуваності.
Зеленський також прокоментував результати експертизи щодо смерті опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли токсином епібатидином. Президент заявив, що не боїться можливого отруєння подібним шляхом, оскільки повністю зосереджений на боротьбі за виживання України та не думає про власне життя.
Зеленський зазначив, що понад 7 тисяч українців перебувають у полоні Росії, тоді як Україна утримує понад 4 тисячі російських військових. Київ повністю готовий продовжувати обміни полоненими, навіть у форматі 100 на 100 чи меншому масштабі.