Під час брифінгу у Білому домі 25 серпня Дональд Трамп розповів про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України?
Політик заявив, що Європа має намір надати Україні значні гарантії безпеки. Він додав, що США "братимуть участь у цьому процесі як резервна сила". Також Трамп висловив думку, що у союзників не буде труднощів із реалізацією гарантій безпеки у разі, якщо Києву і Москві вдасться домовитися про мир.
Я не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди,
– сказав президент США.
Окремо Дональд Трамп заявив, що США "більше не даватимуть Україні жодних коштів".
Що відомо про гарантії безпеки для України від США та Європи?
- Після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня низка ЗМІ написала, буцімто, Росія не проти гарантій безпеки для Києва "на кшталт статті 5", що стосуються зобов'язань НАТО щодо колективної оборони.
- 18 серпня під час зустрічі у Білому домі Дональда Трампа, Володимира Зеленського і лідерів Європи активно обговорювався формат гарантій безпеки.
- За підсумками саміту в Овальному кабінеті президент США заявив, що його країна братиме участь у гарантіях безпеки для України. Представники Європи та США активно почали розробляти проєкт гарантій безпеки.
- Дональд Трамп виключив присутність американських військ в Україні, але допустив допомогу з повітря.
- Тим часом у Кремлі наголосили, що, мовляв, Росія повинна мати право голосу в питаннях гарантій безпеки для України. Як гаранта Москва також запропонувала Китай.