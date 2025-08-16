Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Путин согласился обсудить гарантии безопасности Украине

Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться уже в следующую пятницу.

Путин требует от Украины вывести войска из двух областей – Донецкой и Луганской. Взамен российский лидер обещал заморозить войну в Запорожской и Херсонской областях. На самом деле Россия не достигала там никаких успехов уже долгое время.

Путин также заявил о своей готовности обсудить гарантии безопасности для Украины.