В частности, для того, чтобы российский президент предупредил Украину и Европу не вставать на его пути. Сейчас в мире обсуждают результаты саммита, который должен был бы стать историческим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Какие последствия будет иметь встреча на Аляске?

Колумнист Марк Чемпион пишет, что в Анкоридже не было видно никаких признаков того, что Дональд Трамп будет выступать за мир путем сил. О прекращении огня, которое должно было стать ключевой целью Трампа на саммите, не упоминалось.

Уже позже в публикации на Truth Social он заявил, что приняли российский формат переговоров о полном урегулировании конфликта, несмотря на продолжающуюся войну,. По его словам, Зеленский и Европа были в восторге, когда он сообщил им это.

Впрочем, колумнист выражает сомнения относительно этого. Также не было никаких упоминаний о дополнительных санкциях, пока в интервью Шону Хеннити президент не ответил, что теперь ему не нужно думать о них по крайней мере в течение нескольких недель.

Чемпион заключает, что никаких признаков "крайне суровых последствий" или их угрозы не наблюдалось. Зато военный преступник Владимир Путин получил красную дорожку, дружеское похлопывание по плечу и частную поездку с Трампом.

Более того, он смог выйти из дипломатической изоляции, не отвечая на вопросы международных СМИ. Пока рано говорить, была ли это измена, которой Зеленский и Европа опасались с момента договоренности о встрече на Аляске.

Несмотря на это, отмечается, что есть основания опасаться худшего в комментариях Трампа о прекращении огня, поскольку даже за два с половиной часа переговоров он не продвинулся ни на шаг к урегулированию.

После этого Дональд Трамп скорее всего выставит Киев главным препятствием на пути к миру, вбивая клин между США и их европейскими союзниками. Он уже заявил, что теперь Зеленскому придется заключить соглашение.

В таком случае, по мнению колумниста, этот саммит не нуждался в такой подготовке, потому что его суть была лишь театральной – создать сцену, где Трамп мог бы перезагрузить отношений между США и Россией, что всегда было его приоритетом.

В издании предполагают, что американский президент, вероятно, воспользуется закрытыми переговорами на Аляске, чтобы заявить о полной готовности к миру, прежде чем выйти из этого. Это позволит не оказывать ему давление на Путина.