Речь идет о коллективных договоренностях, которые должны базироваться на сотрудничестве США и Европы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Йонаса Гара Стере.
Какие гарантии безопасности назвала Норвегия?
Норвегия заявила о готовности участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности, но подчеркнула, что ключевым условием для реального мирного соглашения должно стать прекращение огня. По словам норвежского премьера, "чтобы говорить о мире, сначала следует остановить убийства".
После достижения мирного соглашения, по словам Йонаса Гара Стере, гарантии должны обеспечить, что война не вернется в Украину.
Наиболее критической гарантией для Украины является – предоставить ей серьезные оборонительные способности, которые она сможет использовать, чтобы защитить себя в будущем. И мы активно это будем поддерживать,
– сказал Стере.
Обсуждения продолжаются между дипломатами и военными из Европы, США и других партнеров. Премьер Норвегии отметил, что Вашингтон должен оставаться вовлеченным в этот процесс.
Норвегия также подтвердила свое участие в формировании совместных гарантий безопасности и отметила, что сейчас ее основной вклад заключается в усилении обороны Украины.
Я думаю, что будут очень важные элементы по тренировке украинской армии. Также ПВО и повышение оборонных возможностей,
– резюмировал норвежский премьер.
Визит Стере в Киев: что заявила Норвегия?
- Во время встречи Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере подняли вопросы гарантий безопасности, сотрудничества в производстве оружия и энергетике.
- Также обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией, и освобождение пленных.
- В 2025–2026 годах Норвегия планирует предоставить Украине помощь на сумму 8,45 миллиардов долларов. Кроме того, Норвегия вместе с Германией профинансируют закупку двух систем Patriot, которые передадут из Германии.