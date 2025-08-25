Речь идет о коллективных договоренностях, которые должны базироваться на сотрудничестве США и Европы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Йонаса Гара Стере.

Смотрите также Приехал с хорошими новостями: главные заявления со встречи премьера Норвегии и Зеленского

Какие гарантии безопасности назвала Норвегия?

Норвегия заявила о готовности участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности, но подчеркнула, что ключевым условием для реального мирного соглашения должно стать прекращение огня. По словам норвежского премьера, "чтобы говорить о мире, сначала следует остановить убийства".

После достижения мирного соглашения, по словам Йонаса Гара Стере, гарантии должны обеспечить, что война не вернется в Украину.

Наиболее критической гарантией для Украины является – предоставить ей серьезные оборонительные способности, которые она сможет использовать, чтобы защитить себя в будущем. И мы активно это будем поддерживать,

– сказал Стере.

Обсуждения продолжаются между дипломатами и военными из Европы, США и других партнеров. Премьер Норвегии отметил, что Вашингтон должен оставаться вовлеченным в этот процесс.

Норвегия также подтвердила свое участие в формировании совместных гарантий безопасности и отметила, что сейчас ее основной вклад заключается в усилении обороны Украины.

Я думаю, что будут очень важные элементы по тренировке украинской армии. Также ПВО и повышение оборонных возможностей,

– резюмировал норвежский премьер.

Визит Стере в Киев: что заявила Норвегия?