Об этом сообщила журналистка 24 Канала София Назаренко, добавив, что Зеленский отметил, что сейчас идет активная подготовка Украины к зимнему периоду, но Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Поэтому наше государство нуждается в поддержке в этой сфере.
Смотрите также Зеленский назвал главную цель гарантий безопасности для Украины
Чем Норвегия готова помогать Украине?
Кроме гарантий безопасности, сотрудничества по изготовлению оружия и в сфере энергетики, Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере подняли тему необходимости возвращения похищенных Россией украинских детей, а также пленных.
Президент Украины поблагодарил норвежцев за поставки систем ПВО и ракет к ним. Этот вопрос для нашего государства насущный, потому что есть дефицит таких противовоздушных средств. Кроме того, ранее Норвегия передала Украине ЗРК средней дальности NASAMS. Зеленский выразил надежду, что в будущем такие системы будут изготавливаться и в Украине вместе с норвежской стороной.
Норвегия приехала с хорошими новостями. Ожидается, что правительство этой страны сможет выделить ориентировочно 8,5 миллиарда долларов в качестве поддержки в 2026 году. Такой проект правительство намерено скоро подать в парламент. Этот вопрос находится на рассмотрении,
– рассказала корреспондентка 24 Канала.
Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия готова присоединиться к предоставлению Украине гарантий безопасности. Однако он отметил, что сначала должен быть прекращен огонь. Норвегия готова усиливать оборонные возможности Украины, инвестировать в ее ВПК и в защиту украинского неба.
"Когда будет достигнуто мирное соглашение, тогда Украине нужны будут гарантии того, что война снова не будет ждать ее. Наиболее критическая гарантия для безопасности Украины – предоставить ей серьезные оборонительные способности, которые она сможет использовать, чтобы защитить себя в будущем. Мы это активно будем поддерживать. Сейчас идет обсуждение гарантий безопасности, которые были бы коллективными между странами, но ключевым является то, что бы США продолжали быть вовлеченными в этот разговор", – озвучил Йонас Гар Стере.
Надежные гарантии безопасности, как отметил премьер Норвегии – это скоординированные действия между США и Европой. Поэтому присутствие в этом обсуждении Соединенных Штатов очень важно.
Украинский президент Зеленский отметил, что от Норвегии наше государство хотело бы и в дальнейшем получать системы ПВО, а также продолжить обучение по управлению этими средствами украинских военных, как это происходит сейчас.
Что еще озвучили Зеленский и Гар Стере в ходе пресс-конференции?
Президент Украины заявил, что прекращение огня во многом зависит от активности Соединенных Штатов. Он отметил, что для этого должен быть четко прописан юридический договор. Одновременно с отработкой этого документа следует предусмотреть конкретные гарантии, которые бы позволяли Украине защитить себя в дальнейшем от возможной вооруженной агрессии.
Премьер-министр Норвегии заверил, что значительная поддержка со стороны его страны будет продолжаться и в дальнейшем, в частности в 2025 и 2026 годах, которая воплотится в финансовую помощь Украине в рамках программы Nansen. Кроме того, правительство Норвегии совместно с Германией планируют предусмотреть средства для приобретения двух систем ПВО Patriot для ВСУ. Сегодня эти средства находятся в Германии, в ближайшее время страна транспортирует их на территорию нашего государства.