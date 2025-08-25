Урегулирование конфликта во многом зависит и от усилий США. Такое заявление Владимир Зеленский сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает 24 Канал.

Президент Зеленский высказался о прекращении войны, отмечая, что ключевые вопросы касаются модели договора, в которой это может быть осуществлено, а также продолжительности такого решения. Он подчеркнул необходимость выделения достаточного времени для тщательной подготовки официального документа, который бы юридически закрепил завершение войны.

Обратите внимание! По словам Зеленского, этот договор должен быть четким, всесторонне проработанным и учитывать все аспекты, чтобы избежать каких-либо двусмысленностей или пробелов в правовом поле.

Параллельно с подготовкой документа Зеленский акцентировал на критической потребности в надежных гарантиях безопасности, которые бы сделали невозможным возобновление агрессии. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильный и длительный мир. Президент отметил, что определенные наработки и технологии для реализации таких гарантий уже существуют.

Одна из целей этих гарантий – контролировать прекращение огня и знать, что Россия не вернется снова с агрессией,

– сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский указал, что ряд стран уже выразил готовность выступить гарантами безопасности.

Президент Украины подчеркнул, что успешное завершение войны в значительной степени зависит от политической воли России прекратить агрессию и идти на компромиссы.

В то же время он отметил важную роль Соединенных Штатов, которые имеют достаточное влияние, чтобы оказать давление на Россию – через санкции, дипломатическую изоляцию или другие инструменты, – если Кремль не будет делать шагов навстречу мирному урегулированию.

Какие гарантии может получить Украина?