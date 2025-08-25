Но для России это не будет представлять никакой угрозы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Что заявил Вадефуль?

По словам главы немецкого МИД, в случае достижения мирного соглашения Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности, "которые очень близки к тому, что означает членство в НАТО".

Вадефуль надеется, что настаивание на именно таких гарантиях сможет убедить и Владимира Путина. Более того, для России это не будет представлять никакой угрозы.

Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальные (украинские территории – 24 Канал) будут в безопасности,

– подчеркнул немецкий министр.

Он надеется на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности в послевоенный период. По мнению дипломата, участников нужно искать и за пределами Европы, в частности привлечь США.

Обратите внимание! По данным Вадефуля, готовность поддержать Украину выразили около 30 государств, среди которых даже Япония.

Мирный договор с Россией не должен стать "диктаторским миром" в ущерб Киеву, а "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".

