Натомість для Росії це не становитиме жодної загрози. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Deutsche Welle.

Що заявив Вадефуль?

За словами очільника німецького МЗС, у разі досягнення мирної угоди Україна потребуватиме гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО".

Вадефуль сподівається, що наполягання на саме таких гарантіях зможе переконати й Володимира Путіна. Ба більше, для Росії це не становитиме жодної загрози.

Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території – 24 Канал) буде в безпеці,

– наголосив німецький міністр.

Він сподівається на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки в повоєнний період. На думку дипломата, учасників потрібно шукати й за межами Європи, зокрема залучили США.

Зверніть увагу! За даними Вадефуля, готовність підтримати Україну висловили близько 30 держав, серед яких навіть Японія.

Мирний договір з Росією не повинен стати "диктаторським миром" на шкоду Києву, а "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

