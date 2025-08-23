Генерал-лейтенант США у відставці Річард Ньютон розповів 24 Каналу, що гарантії безпеки у широкому сенсі мають забезпечувати не лише європейці. США також приєднаються до підтримки України.

До теми Іноземні війська в Україні: які сценарії існують і є найбільш реалістичними

Які гарантії безпеки можуть дати США?

США мають забезпечити виконання гарантій за допомогою своїх Повітряних сил. У цьому контексті можна обговорити надання або продаж Україні більшої кількості винищувачів F-16, щоб захищати повітряний простір від російської агресії.

Мовиться про розширення військових можливостей, постачання, передового озброєння, таких як РСЗВ HIMARS та інших засобів. Важливо, що зараз обговорюють надання зброї не лише для захисту, але й для наступальних дій.

Я виступаю за розширення обсягів розвідувальної інформації, яку США надають Україні. Маю на увазі як тактичні, так і стратегічні дані, щоб російські цілі перебували у більшій небезпеці. Це можливо завдяки інформації, яку має Америка,

– підкреслив генерал-лейтенант США у відставці.

Крім цього, Річард Ньютон підтримує проведення наступальних кібероперацій, щоб стримувати Володимира Путіна у кіберпросторі. У межах цих гарантій з боку Європи можна розмістити європейські війська на території України для проведення навчань та стримування ворога, у випадку повторної атаки.

У повітрі ці європейські сили підтримуватимуть США. А також своїми розвідданими, кіберстримуванням та іншими інструментами.

На цьому етапі я б не підтримував розміщення американських військ в Україні. Це завдання мають виконати європейські партнери. Присутність наших військ на землі не є обов'язковою,

– додав Річард Ньютон.

Але Путіну варто дати зрозуміти, що хоч США не розміщують війська, але є інші можливості. Саме на повітряному захисті, постачанні техніки, обміні розвідданими та кіберопераціях треба зосередитись.

Гарантії безпеки для України: що відомо