Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Марка Рютте.

Дивіться також Традиційна тактика Путіна: політолог пояснив, чому переговори з Кремлем можуть стати пасткою

Про що говорила Україна, США та ЄС?

Президент України Зеленський повідомив журналістам, що 21 серпня була проведена розмова Україна – вся Європа – США. В результаті перемовин є певні успіхи щодо гарантій безпеки Україні.

Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності,

– сказав Зеленський.

Переговори щодо змісту майбутніх гарантій тривають щодня на рівні радників, військових та дипломатів.