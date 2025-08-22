Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Марка Рютте.
О чем говорила Украина, США и ЕС?
Президент Украины Зеленский сообщил журналистам, что 21 августа был проведен разговор Украина – вся Европа – США. В результате переговоров есть определенные успехи по гарантиям безопасности Украины.
Мы достигли вместе со всеми нашими партнерами важного взаимопонимания с США. Соединенные Штаты готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. И это впервые мы достигли именно такой готовности,
– сказал Зеленский.
Переговоры по содержанию будущих гарантий продолжаются ежедневно на уровне советников, военных и дипломатов.