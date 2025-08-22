Головне з пресконференції президента України та генсека НАТО – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Риторика генсека НАТО насторожує: про що сигналізують останні заяви Рютте щодо підтримки України
Що говорили Рютте та Зеленський на пресконференції?
Марк Рютте зазначив, що НАТО й надалі стоятиме на боці України. Генсек Альянсу підкреслив, що союзники мають спільну мету: збереження суверенітету і незалежності України. Зеленський зазначив, що Росію треба примушувати до дипломатії. А для цього потрібні справді сильні санкції. Володимир Зеленський зазначив, що поки зарано говорити, хто які гарантії безпеки надасть. Президент України також зазначив, що є різні країни з різним рівнем допомоги та рівнем своїх можливостей. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України мають бути такими, щоб Путін, сидячи у Москві, ніколи не подумав нападати на Україну знову. "Важливо те, що Україна, Європа та США працюють разом. І ми говоримо про безпекові гарантії", – сказав Рютте. За словами генсека НАТО, є домовленість, що це буде два компоненти: Перший шар буде для того, щоб ЗСУ були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі. Другий шар – це те, що нададуть США та Європа. Над цим уже ведеться робота. Президент наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути подібні до статті 5 НАТО. Адже це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура, які країни допомагають на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні, Володимир Зеленський заявив, що Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки України, відповідаючи за морську безпеку. Володимир Зеленський заявив, що саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але, за словами президента, зараз росіяни роблять все, щоб зустрічі між ним та Путіним не було. Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони, Володимир Зеленський заявив, що 21 серпня мав дзвінок у форматі Україна – вся Європа – США. Лідери країн обговорювали гарантії безпеки для нашої держави. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. США готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності, Президент підкреслив, що зараз фактично кожен день тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України. На рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. "Вчора був дзвінок Україна – вся Європа – США. Сьогодні продовжиться саме така робота", – сказав Зеленський.
Рютте запевнив Україну у підтримці з боку НАТО
Зеленський сказав, що поки рано говорити, хто які гарантії надасть
Рютте сказав, що гарантії мають бути такими, щоб Путін більше не думав навіть напасти на Україну
Якими, на думку Зеленського, мають бути гарантії безпеки?
– повідомив Зеленський.
Президент України зазначив, що Туреччина також хоче бути частиною гарантій безпеки
Зеленський зазначив, що закінчення війни має вирішуватися на рівні лідерів
– зазначив президент України.
Зеленський розповів про обговорення гарантій безпеки
– заявив Зеленський.
Марк Рютте зазначив, що НАТО й надалі стоятиме на боці України.
Генсек Альянсу підкреслив, що союзники мають спільну мету: збереження суверенітету і незалежності України.
Зеленський зазначив, що Росію треба примушувати до дипломатії. А для цього потрібні справді сильні санкції.
Володимир Зеленський зазначив, що поки зарано говорити, хто які гарантії безпеки надасть.
Президент України також зазначив, що є різні країни з різним рівнем допомоги та рівнем своїх можливостей.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України мають бути такими, щоб Путін, сидячи у Москві, ніколи не подумав нападати на Україну знову.
"Важливо те, що Україна, Європа та США працюють разом. І ми говоримо про безпекові гарантії", – сказав Рютте.
За словами генсека НАТО, є домовленість, що це буде два компоненти:
Перший шар буде для того, щоб ЗСУ були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі.
Другий шар – це те, що нададуть США та Європа. Над цим уже ведеться робота.
Президент наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути подібні до статті 5 НАТО. Адже це реально дієві гарантії безпеки.
Саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура, які країни допомагають на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні,
Володимир Зеленський заявив, що Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки України, відповідаючи за морську безпеку.
Володимир Зеленський заявив, що саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але, за словами президента, зараз росіяни роблять все, щоб зустрічі між ним та Путіним не було.
Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони,
Володимир Зеленський заявив, що 21 серпня мав дзвінок у форматі Україна – вся Європа – США. Лідери країн обговорювали гарантії безпеки для нашої держави.
Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. США готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності,
Президент підкреслив, що зараз фактично кожен день тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України. На рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд.
"Вчора був дзвінок Україна – вся Європа – США. Сьогодні продовжиться саме така робота", – сказав Зеленський.