Головне з пресконференції президента України та генсека НАТО – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Риторика генсека НАТО насторожує: про що сигналізують останні заяви Рютте щодо підтримки України

Що говорили Рютте та Зеленський на пресконференції?