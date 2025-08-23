Генерал-лейтенант США в отставке Ричард Ньютон рассказал 24 Каналу, что гарантии безопасности в широком смысле должны обеспечивать не только европейцы. США также присоединятся к поддержке Украины.
Какие гарантии безопасности могут дать США?
США должны обеспечить выполнение гарантий с помощью своих Воздушных сил. В этом контексте можно обсудить предоставление или продажу Украине большего количества истребителей F-16, чтобы защищать воздушное пространство от российской агрессии.
Говорится о расширении военных возможностей, поставки, передового вооружения, таких как РСЗО HIMARS и других средств. Важно, что сейчас обсуждают предоставление оружия не только для защиты, но и для наступательных действий.
Я выступаю за расширение объемов разведывательной информации, которую США предоставляют Украине. Имею в виду как тактические, так и стратегические данные, чтобы российские цели находились в большей опасности. Это возможно благодаря информации, которую имеет Америка,
– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.
Кроме этого, Ричард Ньютон поддерживает проведение наступательных киберопераций, чтобы сдерживать Владимира Путина в киберпространстве. В рамках этих гарантий со стороны Европы можно разместить европейские войска на территории Украины для проведения учений и сдерживания врага, в случае повторной атаки.
В воздухе эти европейские силы будут поддерживать США. А также своими разведданными, киберсдерживанием и другими инструментами.
На этом этапе я бы не поддерживал размещение американских войск в Украине. Эту задачу должны выполнить европейские партнеры. Присутствие наших войск на земле не является обязательным,
– добавил Ричард Ньютон.
Но Путину стоит дать понять, что хоть США не размещают войска, но есть другие возможности. Именно на воздушной защите, поставке техники, обмене разведданными и кибероперациях надо сосредоточиться.
Гарантии безопасности для Украины: что известно
- Владимир Зеленский 21 августа заявил, что есть определенные успехи в диалоге с нашими партнерами по гарантиям безопасности. Он сообщил, что США будут частью этих гарантий. Советники, военные и дипломаты с обеих сторон продолжают переговоры.
- Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что ведется работа над гарантиями безопасности для Украины. Они должны исключить новую агрессию со стороны России. По его словам, эти договоренности должны быть более эффективными, чем Будапештский меморандум.
- В России циничным образом прокомментировали "гарантии для Украины". Там отметили, что на наше государство якобы больше не будут нападать, но Киев должен пойти на недопустимые уступки. В частности говорилось о сокращении армии и отказе от оккупированных территорий.