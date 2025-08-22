Об этом генсек НАТО Марк Рютте сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 22 августа 2025 года, передает 24 Канал.

Что известно о позиции Рютте в предоставлении гарантий безопасности Украине?

Марк Рютте вместе с президентом Зеленским обозначили двухэтапный план гарантий безопасности для Украины. По его словам, гарантии должны полностью исключить новые атаки России.

Первый этап – мирное соглашение или прекращение огня, что даст возможность усилить позиции ВСУ.

Второй – дополнительные меры безопасности от Соединенных Штатов и Европы, над разработкой которых идет работа, в частности по размещению европейских войск под командованием США.

Рютте также отметил, что новые гарантии должны быть эффективнее Будапештского меморандума или Минских соглашений, чтобы "Путин даже не думал о новом нападении". Зеленский в свою очередь добавил, что Украина открыта к диалогу, в отличие от России, которая избегает переговоров.

Какие подробности совместной пресс-конференции Зеленского и Рютте?