Об этом генсек НАТО Марк Рютте сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 22 августа 2025 года, передает 24 Канал.
Что известно о позиции Рютте в предоставлении гарантий безопасности Украине?
Марк Рютте вместе с президентом Зеленским обозначили двухэтапный план гарантий безопасности для Украины. По его словам, гарантии должны полностью исключить новые атаки России.
- Первый этап – мирное соглашение или прекращение огня, что даст возможность усилить позиции ВСУ.
- Второй – дополнительные меры безопасности от Соединенных Штатов и Европы, над разработкой которых идет работа, в частности по размещению европейских войск под командованием США.
Рютте также отметил, что новые гарантии должны быть эффективнее Будапештского меморандума или Минских соглашений, чтобы "Путин даже не думал о новом нападении". Зеленский в свою очередь добавил, что Украина открыта к диалогу, в отличие от России, которая избегает переговоров.
Какие подробности совместной пресс-конференции Зеленского и Рютте?
- Владимир Зеленский заявил, что усилия Трампа могут остановить Путина. И именно с американским президентом сейчас есть договоренности о том, как перейти в дипломатическое направление. В то же время президент Украины подчеркнул, что не пойдет на условия, которые станут препятствием для мира.
- Стало известно, что 22 августа Зеленский провел телефонный разговор с представителями Европы и США относительно мирного урегулирования войны. Соединенные Штаты впервые официально выразили готовность стать частью гарантий безопасности для Украины.
- Президент Украины считает, что система гарантий безопасности для Украины должна соответствовать основным принципам 5-й статьи НАТО.