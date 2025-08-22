Такое заявление президент Зеленский сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 22 августа 2025 года, передает 24 Канал.

Как прокомментировал Зеленский готовность к мирным переговорам?

На пресс-конференции обсуждаются ключевые вопросы прекращения войны и предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отметил, что решение конфликта должно происходить на уровне глав государств, однако Россия делает все возможное, чтобы избежать такой встречи.

Украина, в отличие от России, не уклоняется от переговоров с лидерами. Мы готовы к максимальной производительности и надеемся, что наши партнеры помогут убедить российскую сторону занять хотя бы минимально конструктивную позицию,

– заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к диалогу и стремится к реальным результатам, тогда как Кремль, похоже, не заинтересован в продуктивных переговорах.

Марк Рютте, со своей стороны, во время встречи акцентировал на важности совместных усилий для обеспечения безопасности Украины и всей Европы.

Какими могут быть гарантии безопасности для Украины?