Такое заявление президент Зеленский сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 22 августа 2025 года, передает 24 Канал.
Как прокомментировал Зеленский готовность к мирным переговорам?
На пресс-конференции обсуждаются ключевые вопросы прекращения войны и предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отметил, что решение конфликта должно происходить на уровне глав государств, однако Россия делает все возможное, чтобы избежать такой встречи.
Украина, в отличие от России, не уклоняется от переговоров с лидерами. Мы готовы к максимальной производительности и надеемся, что наши партнеры помогут убедить российскую сторону занять хотя бы минимально конструктивную позицию,
– заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к диалогу и стремится к реальным результатам, тогда как Кремль, похоже, не заинтересован в продуктивных переговорах.
Марк Рютте, со своей стороны, во время встречи акцентировал на важности совместных усилий для обеспечения безопасности Украины и всей Европы.
Какими могут быть гарантии безопасности для Украины?
- США вместе с европейскими военными рассмотрели возможные гарантии безопасности для Украины. Среди предложений – отправка европейских войск в Украину под руководством США, однако Россия выступает против размещения сил НАТО в стране.
- Глава российского МИД Сергей Лавров сделал циничное заявление, подчеркнув, что без Москвы "гарантии безопасности для Украины невозможны".