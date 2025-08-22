Про це генсек НАТО Марк Рютте сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським 22 серпня 2025 року, передає 24 Канал.

Що відомо про позицію Рютте в наданні безпекових гарантій Україні?

Марк Рютте разом із президентом Зеленським окреслили двоетапний план гарантій безпеки для України. За його словами, гарантії мають стовідсотково унеможливити нові атаки Росії.

Перший етап – мирна угода або припинення вогню, що дасть можливість посилити позиції ЗСУ.

Другий – додаткові заходи безпеки від Сполучених Штатів та Європи, над розробкою яких триває робота, зокрема щодо розміщення європейських військ під командуванням США.

Рютте також наголосив, що нові гарантії мають бути ефективнішими за Будапештський меморандум чи Мінські угоди, щоб "Путін навіть не думав про новий напад". Зеленський своєю чергою додав, що Україна відкрита до діалогу, на відміну від Росії, яка уникає переговорів.

Які подробиці спільної пресконференції Зеленського та Рютте?