В эксклюзивном интервью 24 Каналу Дмитрий Шеренговский, эксперт по международной политике и конфликтологии, сказал, какой из возможных вариантов привлечения иностранных войск для защиты Украины является наиболее реалистичным.

Какие есть сценарии гарантий безопасности для Украины?

Международная коалиция ("коалиция желающих")

Это – самый реальный сценарий. Несколько стран объединяются и берут на себя общую ответственность за поддержку Украины. Но для этого нужна решительная политическая воля.

Индивидуальные решения отдельных стран

Этот вариант почти невозможен. Например, Польше или Британии трудно объяснить своим гражданам, зачем посылать войска в Украину. Для малых стран, как страны Балтии, это вообще слишком рискованно – в случае угрозы им негде отступать. Украина же может временно потерять территорию, а потом вернуть ее.

Международные миссии – например, под эгидой ООН или ЕС

ООН – не вариант, потому что Россия наложит вето.

ЕС – теоретически возможно, но нужно единогласное решение всех членов, включая такие, как Венгрия и Словакия, которые, вероятнее всего, заблокируют его.

Также есть идея – создать международные силы в Украине (Multinational Ukraine Forces) численностью до 30 тысяч военных. Но это долгосрочный проект, и быстро он не реализуется.

Так что, реальным остается только вариант международной коалиции. Вопрос в том, готовы ли страны взять на себя эту ответственность.

Шеренговский отдельно отметил, что иностранные войска будут размещаться в тыловых районах – на Западе. Это будет не об участии в боевых действиях, а о логистике, технической поддержке и тому подобное. Эксперт отметил, что все это потребует значительных затрат. Частично помогает механизм НАТО – страны могут включить помощь Украине в свои оборонные расходы. Например, 1,5% из 5% военного бюджета могут пойти на логистику и инфраструктуру в Украине. Также есть еще несколько важных моментов: на оружие с американскими компонентами нужно отдельное согласование от США, также американцы и в дальнейшем должны делиться своими разведданными.