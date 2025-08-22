Во время совместной пресс-конференции 22 августа генсек НАТО Марк Рютте вместе с президентом Зеленским очертили двухэтапный план гарантий безопасности для Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Кто сегодня может остановить Путина: Зеленский откровенно ответил



Что Зеленский заявил о гарантиях безопасности?

Глава государства подчеркнул, что страны, желающие быть гарантами безопасности Украины, имеют разные возможности. Сейчас рано говорить, кто из них может дать своих военных, кто помочь с разведкой, кто обеспечить присутствие в море и небе, а кто готов финансировать.

Президент заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть подобны статье 5 НАТО, потому что это реально действенные гарантии безопасности. По его словам, должна быть абсолютно четкая архитектура, какие страны помогают на земле, какие на небе, а какие на море.

Владимир Зеленский привел пример Турции. Анкара заявила на последней встрече "коалиции решительных", что хочет быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря. "Присутствие наше там будет полным", – пообещали турки.

Обратите внимание! Виртуальная встреча "коалиции решительных" состоялась 19 августа.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?

Вопрос гарантий безопасности для Украины после окончания войны был одним из центральных во время саммита Трампа, Зеленского и лидеров Европы в Белом доме 18 августа.

Дональд Трамп заверил, что США будут частью этих гарантий, однако отверг идею присутствия американских войск в Украине. В то же время США готовы предоставить Киеву воздушную защиту.

В Белом доме заявили, что Владимир Путин сказал Трампу на Аляске, что якобы открыт к гарантиям безопасности для Киева "вроде статьи 5", касающихся обязательств НАТО по коллективной обороне.

Однако позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия и Китай должны быть гарантами безопасности для Украины. Это заявление сорвало переговоры Москвы с США и вызвало сомнения в готовности Путина заключить соглашение.