Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 22 августа глава государства заявил, что в Вашингтоне 18 августа он имел долгий разговор с Трампом о том, каким может быть дипломатическое урегулирование войны в Украине, передает 24 Канал.

Что нового сказал Зеленский о своей возможной встрече с Путиным?

Мы не имеем никаких договоренностей с россиянами. Мы договаривались с президентом Трампом. Он единственный человек, который сегодня может остановить Путина,

– подчеркнул президент.

По его словам, он согласился с позицией американского лидера о том, что войну нужно завершить дипломатическим способом. Также политики обсудили вероятную трехстороннюю встречу лидеров США, Украины и России, которая нужна, чтобы ускорить мирный процесс.

Во время саммита в Белом доме Дональд Трампа звонил главе Кремля, чтобы рассказать, о чем договорился с Зеленским и европейскими союзниками, и получить обратную реакцию. Владимир Путин в разговоре с президентом США предложил сначала провести двустороннюю встречу лидеров Украины и России, а потом уже трехстороннюю – с участием Трампа.

Владимир Зеленский согласился встретиться с российским диктатором без каких-либо предварительных условий.

Однако официальный Кремль допустил встречу украинского и российского лидеров, но при условии, что "все вопросы будут хорошо проработаны". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за внедрение "принципов гарантий безопасности, согласованных в Стамбуле в 2022 году".

Тем временем в США готовятся к двустороннему саммиту Путина и Зеленского. В Белом доме говорят, что глава Кремля якобы пообещал встретиться с президентом Украины.