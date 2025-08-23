Прем'єр Канади Марк Карні переконаний, що головна гарантія безпеки України – це її сильне військо. Тому союзники мають подбати про його підтримку, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Що сказав Карні про гарантії безпеки для України?

Політик наголосив, що "будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії". Він пояснив, що йдеться про озброєння, навчання, витривалість.

Також канадський прем'єр підкреслив, що захист України має бути всеосяжним і здійснюватися з суші, моря та повітря. Члени "коаліції охочих" зможуть підтримати усі ці елементи.

Карні зауважив, що участь США у гарантіях безпеки є обов'язковою. Канада, за його словами, теж потенційно відіграватиме важливу роль.