Прем'єр Канади Марк Карні переконаний, що головна гарантія безпеки України – це її сильне військо. Тому союзники мають подбати про його підтримку, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
Що сказав Карні про гарантії безпеки для України?
Політик наголосив, що "будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії". Він пояснив, що йдеться про озброєння, навчання, витривалість.
Також канадський прем'єр підкреслив, що захист України має бути всеосяжним і здійснюватися з суші, моря та повітря. Члени "коаліції охочих" зможуть підтримати усі ці елементи.
Карні зауважив, що участь США у гарантіях безпеки є обов'язковою. Канада, за його словами, теж потенційно відіграватиме важливу роль.
- Нагадаємо, що питання гарантій безпеки було одним із центральних на зустрічі європейських лідерів, Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня. Президент США запевнив, що його країна братиме участь у гарантуванні безпеки повоєнній Україні.
- Водночас Трамп відкинув ідею присутності американських військ в Україні. Однак американці можуть надати нашій країні повітряний захист.
- За підсумками саміту у Вашингтоні Володимир Зеленський окреслив, яким має бути проєкт щодо гарантій безпеки. Передусім, він має включати потужну армію, яку фінансуватимуть союзники, військову допомогу від США (за неї заплатять європейці), виробництво Україною власних дронів, зокрема для експорту у США.