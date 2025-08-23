Премьер Канады Марк Карни убежден, что главная гарантия безопасности Украины – это ее сильное войско. Поэтому союзники должны позаботиться о его поддержке, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что сказал Карни о гарантиях безопасности для Украины?

Политик отметил, что "любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии". Он пояснил, что речь идет о вооружении, обучении, выносливости.

Также канадский премьер подчеркнул, что защита Украины должна быть всеобъемлющей и осуществляться с суши, моря и воздуха. Члены "коалиции желающих" смогут поддержать все эти элементы.

Карни отметил, что участие США в гарантиях безопасности является обязательным. Канада, по его словам, тоже потенциально будет играть важную роль.