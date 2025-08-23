Премьер Канады Марк Карни убежден, что главная гарантия безопасности Украины – это ее сильное войско. Поэтому союзники должны позаботиться о его поддержке, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также В МИД Украины заявили о готовности Зеленского обсуждать территориальный вопрос с Путиным
Что сказал Карни о гарантиях безопасности для Украины?
Политик отметил, что "любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии". Он пояснил, что речь идет о вооружении, обучении, выносливости.
Также канадский премьер подчеркнул, что защита Украины должна быть всеобъемлющей и осуществляться с суши, моря и воздуха. Члены "коалиции желающих" смогут поддержать все эти элементы.
Карни отметил, что участие США в гарантиях безопасности является обязательным. Канада, по его словам, тоже потенциально будет играть важную роль.
- Напомним, что вопрос гарантий безопасности был одним из центральных на встрече европейских лидеров, Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Президент США заверил, что его страна будет участвовать в обеспечении безопасности послевоенной Украины.
- В то же время Трамп отверг идею присутствия американских войск в Украине. Однако американцы могут предоставить нашей стране воздушную защиту.
- По итогам саммита в Вашингтоне Владимир Зеленский очертил, каким должен быть проект по гарантиям безопасности. Прежде всего, он должен включать мощную армию, которую будут финансировать союзники, военную помощь от США (за нее заплатят европейцы), производство Украиной собственных дронов, в частности для экспорта в США.