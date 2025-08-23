Об этом 22 августа в интервью NBC News заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает 24 Канал.
Зеленский будет говорить с Путиным о территориях
Кислица отметил, что в вопросах украинских территорий глава государства опирается на действующее законодательство и общественное мнение, которое категорически не воспринимает идеи уступок или обмена земель.
Но когда мы говорили о территориальных вопросах, президент Зеленский четко дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевых столкновений, которая сейчас существует,
– пояснил дипломат.
Кислица также прокомментировал заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова об отсутствии планов встречи двух лидеров. По словам Кислицы, переговоры в Белом доме 18 августа были чрезвычайно важными за последние несколько месяцев, это было достижением в мирном процессе, который "постепенно движется вперед".
Относительно возможных сроков диалога с Путиным, в МИД отметили, что ключевым этапом станет подготовка проекта гарантий безопасности.
"Мы можем иметь первый проект где-то в начале следующей недели, а потом мы должны решить, политическое руководство должно решить, как мы будем работать с этими проектами с политической стороны", – отметил Кислица.
Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?
Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что готов провести встречу с Владимиром Путиным. Украинский президент подчеркнул, что такой диалог должен состояться без предварительных условий.
В Вашингтоне подтвердили, что во время переговоров Путин заверил Трампа в своей готовности сесть за стол переговоров с Зеленским для обсуждения ключевых вопросов, связанных с войной в Украине. По информации американской стороны, подготовка к возможной встрече уже продолжается.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что встреча лидеров станет реальной только тогда, когда все темы, которые требуют проработки на высшем уровне, будут надлежащим образом подготовлены. Он также напомнил, что Москва отстаивает идею реализации "принципов гарантий безопасности, согласованных в Стамбуле в 2022 году".