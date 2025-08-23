Об этом 22 августа в интервью NBC News заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает 24 Канал.

Зеленский будет говорить с Путиным о территориях

Кислица отметил, что в вопросах украинских территорий глава государства опирается на действующее законодательство и общественное мнение, которое категорически не воспринимает идеи уступок или обмена земель.

Но когда мы говорили о территориальных вопросах, президент Зеленский четко дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевых столкновений, которая сейчас существует,

– пояснил дипломат.

Кислица также прокомментировал заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова об отсутствии планов встречи двух лидеров. По словам Кислицы, переговоры в Белом доме 18 августа были чрезвычайно важными за последние несколько месяцев, это было достижением в мирном процессе, который "постепенно движется вперед".

Относительно возможных сроков диалога с Путиным, в МИД отметили, что ключевым этапом станет подготовка проекта гарантий безопасности.

"Мы можем иметь первый проект где-то в начале следующей недели, а потом мы должны решить, политическое руководство должно решить, как мы будем работать с этими проектами с политической стороны", – отметил Кислица.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?