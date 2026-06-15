Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам у Киево-Печерской лавры, пострадавшей от российского удара, пишет 24 Канал.

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Как Россия отреагировала на предложение?

Президент Украины заявил, что предлагал встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бен на этой неделе для переговоров о прекращении войны, однако Россия вновь продемонстрировала отсутствие готовности к диалогу.

Там будут присутствовать Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе,

– пояснил Владимир Зеленский.