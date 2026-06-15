Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Российские военные атаковали Украину этой ночью 70 ракетами и 611 дронами. В результате масштабного обстрела 28 человек получили ранения, еще четверо – погибли.

Последствия вражеской атаки фиксируются в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Николаевской областях.

В частности, в Киеве под прицелом оказалась Киево-Печерская лавра — горел Успенский собор.

В Харькове оккупанты атаковали спасателей, прибывших на место попадания, чтобы потушить пожар. К сожалению, пять человек погибли, еще девять сотрудников экстренных служб получили ранения.

В Днепре Россия нанесла удар по территории железнодорожной станции, колледжа, предприятий.

Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, союзники должны усилить поддержку Украины, в частности в укреплении ПВО, и увеличить давление на Россию.

Отдельно лидер выразил благодарность странам, которые продолжают помогать Украине.

Атака на Украину 15 июня: главное

Утром 15 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину различными типами вооружения, в частности летело 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 611 ударных БПЛА различных типов.

Силы ПВО сумели сбить или обезвредить 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника.

Вражеские войска уничтожили крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве.

Также под прицелом оказались несколько культурных объектов столицы. В частности, "Мистецький арсенал" – там вспыхнул пожар на площади 1000 квадратных метров. Также дрон атаковал Успенский собор Киево-Печерской Лавры, расположенной возле Арсенала.

Россия поразила Национальную киностудию имени Александра Довженко.

В Днепре повреждения получило предприятие и разрушено одно из помещений колледжа. Взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры. Также в результате ночной атаки россиян поврежден Дом органной и камерной музыки.