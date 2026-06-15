В комментарии для "Новости.LIVE" Владимир Зеленский прокомментировал удары России.

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Журналисты поинтересовались у главы государства, что бы он хотел сказать военному преступнику Владимиру Путину после этой атаки. В ответ он кратко заявил: "Мы еще скажем".

Отметим, Зеленский посетил территорию Киево-Печерской лавры, которая подверглась разрушениям в результате российской агрессии ночью 15 июня. Вместе с ним на место попадания прибыли и , премьер-министр Юлия Свириденко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Президент подчеркнул, что в результате удара российского дрона объект культурного наследия ЮНЕСКО получил частичные повреждения. В то же время благодаря оперативным действиям служб удалось избежать гораздо более серьезных разрушений.

Последствия атаки на столицу: главное

На данный момент мэр Киева сообщил, что в результате атаки погибли 5 человек, еще 30 человек получили ранения, среди них – двое детей и беременная женщина.

Кроме того, удар врага пришелся на"Мистецький арсенал". Там в результате попадания "Шахеда" вспыхнул пожар на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет. Музейная коллекция также уцелела.

Также этой ночью враг атаковал Национальную киностудию имени Александра Довженко – на объекте возник пожар. Частично поврежден костюмный цех и фактически уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. Отметим, что в студии находилось около 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разнообразной одежды. Кроме того, повреждены другие корпуса и здания киностудии.