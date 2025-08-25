Какую помощь Украине предоставит Норвегия?
Норвегия планирует поддерживать Украину как в 2025, так и в 2026 году. Об этом во время брифинга в Киеве 25 августа сообщил премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стере, передает 24 Канал.
По его словам, в эти годы Украине будет выделено 8,45 миллиардов долларов.
Сегодня я объявил, что высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025-2026 годах. И это предусматривает 8,45 миллиардов долларов США. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом, который будет выделять средства в рамках программы Нансен. Надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки,
– сообщил Гар Стере.
Также Норвегия и Германия совместно профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины, включая ракеты. Сейчас комплексы находятся в Германии, их отправят в Украину как можно скорее.
Зато США подтвердили, что заменят переданные Patriot, а Норвегия взяла на себя обязательства предоставить финансовую помощь для их восстановления.
Какую военную помощь Украина получит от других стран?
В 2024 году Украина получила 50 миллиардов долларов военной помощи от НАТО, а с января 2025 года объемы уже составили 33 миллиарда долларов. Председатель военного комитета также отметил – украинская армия является образцом для Европы. Зато НАТО при каждом удобном случае подтверждает, что полная поддержка Украины не изменится, пока не будет установлен справедливый и длительный мир.
Также стало известно, что Украина получит вооружение от Канады на более чем 1 миллиард долларов. Деньги направят на усиление арсенала вооружения – путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце.
Кроме этого США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM. Пакет вооружения на 850 миллионов долларов США в основном финансируют европейские страны, он также содержит другие виды оружия, кроме авиационных ракет ERAM. Их использование потребует согласования с Пентагоном.