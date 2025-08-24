Кроме того, Норвегия также способствует приобретению радаров от немецкого производителя Hensoldt и противовоздушной обороны от Kongsberg. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны Норвегии.

Смотрите также Дорогие, эффективные и испытанные Украиной: как ЗРК Patriot помогают закрыть небо

Что известно о закупке Patriot?

Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных подразделений и инфраструктуры. Сейчас мы объединяемся с Германией, чтобы еще больше усилить наши усилия,

– отмечает министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик.

Напомним, в июне глава Минобороны Норвегии впервые посетил Украину после своего назначения на должность в феврале. Он встретился с Владимиром Зеленским, где среди прочего обсудили инвестиции в производство украинского оружия, масштабирование совместного оборонного производства, а также усиление ПВО и укрепление боевой авиации.