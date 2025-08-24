Детали рассказал председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera от 23 августа, перелает 24 Канал. С января 2025 года объемы уже составили 33 миллиарда долларов.
Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка
Что известно об объемах военной помощи?
Адмирал заявил о намерении продолжать военную помощь для Украины и даже увеличивать ее. Для него очевидно, что Киев стремится к диалогу, тогда как Кремль не хочет этого и "тянет время".
В НАТО надеются, что Украина сможет вести переговоры с позиции силы.
В 2024 году стоимость военной помощи достигла 50 миллиардов долларов. С 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов, но до конца года будем на уровне предыдущего показателя, прогнозы достаточно оптимистичны,
– отметил Драгоне.
Председатель военного комитета также отметил – украинская армия является образцом для Европы. НАТО при каждом удобном случае подтверждает, что полная поддержка Украины не изменится, пока не будет установлен справедливый и длительный мир.
Военная помощь Украине: последние новости
- 24 августа минобороны Норвегии заявило о совместной с Германией закупке двух Patriot с ракетами. Комплексы как можно быстрее отправят в Украину, а США подтвердили, что заменят переданные системы.
- Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет ERAM. Пакет вооружения на 850 миллионов долларов США в основном финансируют европейские страны, он также содержит другие виды оружия.
- Германия и союзники предоставят Украине 500 миллионов долларов для военной помощи через механизм PURL. Средства пойдут на военную технику и вооружение, в частности на средства для ПВО, координируемые Альянсом.