Яку допомогу Україні надасть Норвегія?
Норвегія планує підтримувати Україну як у 2025, так і в 2026 році. Про це під час брифінгу в Києві 25 серпня повідомив прем'єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стере, передає 24 Канал.
Дивіться також Майже 100 мільйонів доларів: Норвегія допоможе Україні з підготовкою до зими
За його словами, у ці роки Україні буде виділено 8,45 мільярдів доларів.
Сьогодні я оголосив, що висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися в 2025-2026 роках. І це передбачає 8,45 мільярдів доларів США. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом, який буде виділяти кошти в рамках програми Нансен. Сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки,
– повідомив Гар Стере.
Також Норвегія та Німеччина спільно профінансують закупівлю двох систем Patriot для України, включно з ракетами. Наразі комплекси знаходяться в Німеччині, їх відправлять до України якомога швидше.
Натомість США підтвердили, що замінять передані Patriot, а Норвегія взяла на себе зобов'язання надати фінансову допомогу для їх відновлення.
Яку військову допомогу Україні отримає від інших країн?
У 2024 році Україна отримала 50 мільярдів доларів військової допомоги від НАТО, а з січня 2025 року обсяги вже склали 33 мільярди доларів. Голова військового комітету також наголосив – українська армія є зразком для Європи. Натомість НАТО за кожної нагоди підтверджує, що повна підтримка України не зміниться, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.
Також стало відомо, що Україна отримає озброєння від Канади на понад 1 мільярд доларів. Гроші направлять на посилення арсеналу озброєння – шляхом постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть уже наступного місяця.
Окрім цього США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM. Пакет озброєння на 850 мільйонів доларів США здебільшого фінансують європейські країни, він також містить інші види зброї, окрім авіаційних ракет ERAM. Їхнє використання вимагатиме погодження з Пентагоном.