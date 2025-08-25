Яку допомогу Україні надасть Норвегія?

Норвегія планує підтримувати Україну як у 2025, так і в 2026 році. Про це під час брифінгу в Києві 25 серпня повідомив прем'єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стере, передає 24 Канал.

За його словами, у ці роки Україні буде виділено 8,45 мільярдів доларів.

Сьогодні я оголосив, що висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися в 2025-2026 роках. І це передбачає 8,45 мільярдів доларів США. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом, який буде виділяти кошти в рамках програми Нансен. Сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки,

– повідомив Гар Стере.

Також Норвегія та Німеччина спільно профінансують закупівлю двох систем Patriot для України, включно з ракетами. Наразі комплекси знаходяться в Німеччині, їх відправлять до України якомога швидше.

Натомість США підтвердили, що замінять передані Patriot, а Норвегія взяла на себе зобов'язання надати фінансову допомогу для їх відновлення.

