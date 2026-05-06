Норвегія з 2022 року прийняла понад 80 000 українських біженців, і чимало людей все ще замислюються про переїзд туди. І попри чимало плюсів, не бракує в цій країні й кількох значних недоліків, повідомляє marishe_t.

Цікаво У Бельгії більше не даватимуть тимчасовий захист новонародженим українцям: ось чому

Що варто знати перед переїздом до Норвегії?

Найбільше українці подобається у Норвегії те, що в цій країні "усі рівні" – зарплата практично однакова незалежно від того, яку роботу має людина. Це означає, що практично усі норвежці можуть дозволити собі достойний рівень життя. Середня зарплата в країні складає приблизно 61 090 норвезьких крон, тобто близько 6 600 доларів США на місяць, пише Trading Economics.

Окрім того, цінує дівчина у Норвегії й безпеку – вона не переймається ані за себе, ані за дитину, коли та йде гуляти на вулицю. За її словами, люди в Норвегії дуже виховані та зазвичай сидять вдома, і тому навіть під час прогулянок в темряві вона не боїться, що щось може статися.

Ти можеш переживати тільки за те, що десь зустрінеш лося. Це може бути небезпечно трошки,

– поділилася дівчина.

Також у Норвегії є велика соціальна підтримка для людей, що втратили роботу: держава не лише дає виплати на покупку товарів першої потреби, але й допомагає з орендою житла, якщо вдасться довести, що доходів дійсно не вистачає.

Українка розкрила плюси та мінуси Норвегії: дивіться відео

Також серед плюсів країни українка назвала:

безплатне навчання у школі (включно з покупкою посібників, підручників та зошитів);

безплатна медицина для усіх, молодших від 16 років;

Але не бракує й недоліків, і один з них – це відсутність газу вдома. Українка зазначила, що завдяки цьому взагалі не переймається щодо безпеки, але якщо вимикають світло, тоді приготувати нічого не вийде.

Також дівчина помітила, що все розташоване на дуже великих відстанях одне від одного, особливо якщо жити доводиться у невеликій комуні. А якщо роботи поряд немає, то людям часто доводиться шукати вакансії у найближчому місті та щодня їздити по 50 – 100 кілометрів.

А медицина в Норвегії, за словами блогерки, не на найвищому рівні – і за неї часто доводиться платити, причому чималі гроші.

Що ще потрібно знати українцям в Норвегії?

Норвегія вже зовсім скоро приєднається до низки країн, що заборонять підліткам користуватися соціальними мережами. У Норвегії під заборону потраплять усі, хто не досягли 16 років, а мета такого закону полягає у тому, аби захистити дітей від надмірного впливу цифрового середовища.

Та перед тим, як нові правила запровадять, ще мають відбутися консультації в межах Європейської економічної зони, окрім того, відповідальність за дотримання закону покладуть саме на компанії, що володіють соціальними мережами.