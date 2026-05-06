Норвегия с 2022 года приняла более 80 000 украинских беженцев, и многие все еще задумываются о переезде туда. И несмотря на немало плюсов, хватает в этой стране и нескольких значительных недостатков, сообщает marishe_t.

Что стоит знать перед переездом в Норвегию?

Больше всего украинцам нравится в Норвегии то, что в этой стране "все равны" – зарплата практически одинакова независимо от того, какую работу имеет человек. Это означает, что практически все норвежцы могут позволить себе достойный уровень жизни. Средняя зарплата в стране составляет примерно 61 090 норвежских крон, то есть около 6 600 долларов США в месяц, пишет Trading Economics.

Кроме того, ценит девушка в Норвегии и безопасность – она не переживает ни за себя, ни за ребенка, когда тот идет гулять на улицу. По ее словам, люди в Норвегии очень воспитаны и обычно сидят дома, и поэтому даже во время прогулок в темноте она не боится, что что-то может произойти.

Ты можешь переживать только за то, что где-то встретишь лося. Это может быть опасно немножко,

– поделилась девушка.

Также в Норвегии есть большая социальная поддержка для людей, потерявших работу: государство не только дает выплаты на покупку товаров первой необходимости, но и помогает с арендой жилья, если удастся доказать, что доходов действительно не хватает.

Также среди плюсов страны украинка назвала:

бесплатное обучение в школе (включая покупку пособий, учебников и тетрадей);

бесплатная медицина для всех, младше 16 лет;

Но хватает и недостатков, и один из них – это отсутствие газа дома. Украинка отметила, что благодаря этому вообще не переживает о безопасности, но если выключают свет, тогда приготовить ничего не получится.

Также девушка заметила, что все расположено на очень больших расстояниях друг от друга, особенно если жить приходится в небольшой коммуне. А если работы рядом нет, то людям часто приходится искать вакансии в ближайшем городе и ежедневно ездить по 50 – 100 километров.

А медицина в Норвегии, по словам блогера, не на самом высоком уровне – и за нее часто приходится платить, причем немалые деньги.

Что еще нужно знать украинцам в Норвегии?

Норвегия уже совсем скоро присоединится к ряду стран, что запретят подросткам пользоваться социальными сетями. В Норвегии под запрет попадут все, кто не достигли 16 лет, а цель такого закона заключается в том, чтобы защитить детей от чрезмерного влияния цифровой среды.

Но перед тем, как новые правила введут, еще должны состояться консультации в пределах Европейской экономической зоны, кроме того, ответственность за соблюдение закона возложат именно на компании, владеющие социальными сетями.