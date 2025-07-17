Яку підтримку України запланували у ЄС?

Таку заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання колегії Єврокомісії, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України,

– сказала фон дер Ляєн.

Зокрема вона нагадала про існування "Українського фонду" (Ukraine facility), до якого увійшло 50 мільярдів євро. Вона зазначила, що ці суми повільно, але зменшуються. Тому ЄС пропонує 100 мільярдів євро, аби знову наповнити фонд для України та підтримати відновлення країни.

Багаторічний бюджет на 2028-2034 роки має бути затверджений до кінця 2027 року.

Зверніть увагу! Коли проєкт бюджету оприлюднить Єврокомісія, то свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.