Який бюджет готує Єврокомісія?

Новий бюджет ЄС планують у розмірі 1,717 трильйона євро. Якщо його погодять, то загальний обсяг витрат ЄС з 2028 року збільшиться з приблизно 1,1% до 1,23% валового національного доходу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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У новому проєкті голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн хоче відмовитися від традиційних пріоритетів бюджету ЄС, якими є наразі сільське господарство та регіональний розвиток. Натомість вона пропонує перенаправити кошти на оборону та інновації.

Згідно з документом, Єврокомісія має намір виділити:

946 мільярдів євро – на розділ "соціальна модель Європи та якість життя", куди, ймовірно, увійдуть політика згуртованості та аграрна політика;

522 мільярди євро – на "конкурентоспроможність, добробут і безпеку";

190 мільярдів євро – на напрям "Глобальна Європа", який зокрема включатиме допомогу країнам-сусідам і програму розвитку;

Важливо! Окремо Єврокомісія планує створити спеціальний позабюджетний фонд для України, який може бути обсягом до 88 мільярдів євро на наступні 7 років.

Які ще зміни пропонує Єврокомісія?

Також Єврокомісія хоче впровадити 3 нові податки, щоб покрити спільний борг ЄС, який збільшився після пандемії коронавірусу:

податок на тютюнові вироби;

податок на електронні відходи;

податок на великі компанії з обігом понад 50 мільйонів євро.

Очікується, що на обслуговування боргу щороку доведеться виплачувати від 25 до 30 мільярдів євро.

Варто знати! План Єврокомісії має бути ухвалений одноголосно усіма 27 країнами ЄС, а це буде непростим завданням, як зазначає видання. Німеччина вже висловила застереження щодо збільшення бюджету ЄС. Франція також не готова збільшувати свої внески до спільного бюджету.