Какой бюджет готовит Еврокомиссия?

Новый бюджет ЕС планируют в размере 1,717 триллиона евро. Если его согласуют, то общий объем расходов ЕС с 2028 года увеличится с примерно 1,1% до 1,23% валового национального дохода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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В новом проекте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет отказаться от традиционных приоритетов бюджета ЕС, которыми являются сейчас сельское хозяйство и региональное развитие. Вместо этого она предлагает перенаправить средства на оборону и инновации.

Согласно документу, Еврокомиссия намерена выделить:

946 миллиардов евро – на раздел "социальная модель Европы и качество жизни", куда, вероятно, войдут политика сплоченности и аграрная политика;

522 миллиарда евро – на "конкурентоспособность, благосостояние и безопасность";

190 миллиардов евро – на направление "Глобальная Европа", который в частности будет включать помощь странам-соседям и программу развития;

Важно! Отдельно Еврокомиссия планирует создать специальный внебюджетный фонд для Украины, который может быть объемом до 88 миллиардов евро на следующие 7 лет.

Какие еще изменения предлагает Еврокомиссия?

Также Еврокомиссия хочет внедрить 3 новых налога, чтобы покрыть общий долг ЕС, который увеличился после пандемии коронавируса:

налог на табачные изделия;

налог на электронные отходы;

налог на крупные компании с оборотом более 50 миллионов евро.

Ожидается, что на обслуживание долга ежегодно придется выплачивать от 25 до 30 миллиардов евро.

Стоит знать! План Еврокомиссии должен быть принят единогласно всеми 27 странами ЕС, а это будет непростой задачей, как отмечает издание. Германия уже выразила предостережение относительно увеличения бюджета ЕС. Франция также не готова увеличивать свои взносы в общий бюджет.